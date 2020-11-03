Миллион фунтов на победу Байдена: в Британии делают потрясающие ставки на выборы США
В Великобритании неизвестный положил 1000000 фунтов стерлингов на то, что кандидат в президенты Джозеф Байден победит своего соперника Дональда Трампа на выборах в США.
Ставки сделали на крупнейшей в мире бирже онлайн-ставок. Об этом пишет CNN.
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Это наибольшая ставка за всю историю президентских выборов в США. Ее сделали еще 29 октября. Если этот человек выигрывает, то получит обратно 150% от заложенных денег. То есть, всю ставку и сверху еще половину от нее (еще примерно 700 000 долларов).
Однако американцы не имеют возможности делать ставки на результаты выборов. В штатах это запрещено законом. Поэтому многие, чтобы поставить ставку пользуются британскими биржами и букмекерами.
Что говорит статистика
Важно то, что больше половины игроков – 66% – поставили на Байдена. Эксперты говорят, что это может быть хорошим признаком. Поскольку иногда игроки могут точнее предсказать результаты события, чем социологические опросы.
Выборы президента США 2020: коротко
- Это 59-е президентские выборы в Соединенных Штатах. Предварительное голосование уже состоялось, и в нем, в частности, приняли участие главные претенденты на президентский пост – Байден и Трамп. А 3 ноября 2020 проходит основное голосования.
- Байдена выбрали кандидатом на пост американского президента 18 августа на съезде Демократической партии. Трамп избран кандидатом от республиканцев на съезде партии 24 августа.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании отменив митинги и встречи с избирателями.
- Известно также, что проголосовать на этих выборах можно и украинцам.
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