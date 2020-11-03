В Великобритании неизвестный положил 1000000 фунтов стерлингов на то, что кандидат в президенты Джозеф Байден победит своего соперника Дональда Трампа на выборах в США.

Ставки сделали на крупнейшей в мире бирже онлайн-ставок. Об этом пишет CNN.

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Это наибольшая ставка за всю историю президентских выборов в США. Ее сделали еще 29 октября. Если этот человек выигрывает, то получит обратно 150% от заложенных денег. То есть, всю ставку и сверху еще половину от нее (еще примерно 700 000 долларов).

Однако американцы не имеют возможности делать ставки на результаты выборов. В штатах это запрещено законом. Поэтому многие, чтобы поставить ставку пользуются британскими биржами и букмекерами.

Интересно! По данным Forbes, на итоги президентских выборов США уже сделали ставок в общем на 367 000 000 долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет до 500 000 000 долларов.

Что говорит статистика

Важно то, что больше половины игроков – 66% – поставили на Байдена. Эксперты говорят, что это может быть хорошим признаком. Поскольку иногда игроки могут точнее предсказать результаты события, чем социологические опросы.

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