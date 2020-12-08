Сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав стал депутатом Краматорского горсовета. В свои 19 лет парень задекларировал криптовалюту на кругленькую сумму.

Согласно декларации Солода, 185 тысяч единиц криптовалюты стоят 23,7 миллиона долларов. Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в фейсбуке.

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Ростислав Солод стал владельцем криптовалюты еще в 14 лет. И к 19-летию смог обогатиться почти на 24 миллиона гривен.

Чем еще владеет Ростислав Солод

19-летний депутат Краматорского горсовета зарегистрировал несколько земельных участков, дом, офис и квартиру. Также в декларации Солода есть автопарк, состоящий из Land Rove и Mercedes-Benz. Все это имущество зарегистрировано на отца и мать Ростислава.

Даже если Солод что-то скрыл в декларации, то может не переживать. Максимум, что ему светит – это смешной штраф или ограничение свободы, то есть проживание в общежитии,

– отметили в Центре противодействия коррупции.

Обратите внимание! 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы. Ранее же коррупционеров наказывали жестче – тюрьмой.

Что предусматривает закон: главное

Внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллионов гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Если же чиновник не указывает состояние более чем 8,5 миллионов, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен .

. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Отметим, что ограничение свободы – это не заключение, а поселение в исправительный центр с возможностью его покидать.