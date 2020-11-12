В Москве украинского миллионера Константина Григоришина приговорили к 4 годам колонии общего режима. Причина – неуплата налогов на сумму почти 1,4 миллиарда рублей.

Миллионера Григоришина арестовали в России

По информации следствия, налоги не заплатило в бюджет в течение 2008 – 2010 годов подконтрольное Григоришину ООО "ПИК Создание". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Компания занималась поставкой трансформаторов из Запорожья. Впоследствии ее признали банкротом. Бизнесмен через представителей заявлял, что не контролировал компанию.

Во время судебного процесса Григоришин находился за границей. В России его объявили в розыск. Поэтому процесс в отношении бизнесмена проходил заочно с января 2020 года.

Приговор судья Мещанского райсуда Москвы оглашала два дня. В итоге Григоришина признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1,4 миллиарда рублей. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба. Арестованное имущество олигарха, а именно недвижимость и произведения искусства, оставили под обеспечительными мерами. Защитники Григоришина заявили, что имеют 10 дней, чтобы подать апелляцию.

Обратите внимание! Сначала уголовное дело возбудили в отношении Григоришина и предпринимателя Владимира Богатырева – гендиректора ООО "ПИК Создание". Расследование дела против Богатырева все еще продолжается.

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Что известно о Константине Григоришине