Я готов сотрудничать, – Милованов о возможности стать заместителем руководителя Офиса Президента
По данным издания "Украинская правда", на закрытых совещаниях в Офисе Президента несколько раз поднимали вопрос увольнения заместителя руководителя ОП Юлии Кузнецовой. На ее место якобы готовят бывшего министра развития экономики Тимофея Милованова.
Формального предложения пообщаться не было, а о слухах узнал из новостей. Об этом Тимофей Милованов сообщил в эфире 24 канала.
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Позиция Милованова
По его словам, он не впервые находится в такой ситуации. Летом 2020 года были слухи о назначении его главой НБУ. Милованов отметил, что работать можно в любых условиях, если есть эффективность и можно достичь определенного результата.
Если такие возможности будут, я готов сотрудничать. Но я не уверен, что на это есть запрос,
– подтвердил бывший министр экономики.
Также он сказал, что много людей знает его позицию:
- Он – за прорыночные реформы.
- Он – за развитие конкуренции в Украине: быстрое и жесткое.
Кадровые перестановки
По мнению Милованова, после местных выборов будет попытка перезагрузки. Однако в какой форме она будет происходить – вопрос открытый.
"Как говорится, дыма без огня не бывает. Но мы увидели немного дыма", – отметил бывший министр экономики. Он также добавил, что людям недостаточно того политического процесса, который происходит сейчас.