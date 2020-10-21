По данным издания "Украинская правда", на закрытых совещаниях в Офисе Президента несколько раз поднимали вопрос увольнения заместителя руководителя ОП Юлии Кузнецовой. На ее место якобы готовят бывшего министра развития экономики Тимофея Милованова.

Формального предложения пообщаться не было, а о слухах узнал из новостей. Об этом Тимофей Милованов сообщил в эфире 24 канала.

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Позиция Милованова

По его словам, он не впервые находится в такой ситуации. Летом 2020 года были слухи о назначении его главой НБУ. Милованов отметил, что работать можно в любых условиях, если есть эффективность и можно достичь определенного результата.

Если такие возможности будут, я готов сотрудничать. Но я не уверен, что на это есть запрос,

– подтвердил бывший министр экономики.

Также он сказал, что много людей знает его позицию:

Он – за прорыночные реформы.

Он – за развитие конкуренции в Украине: быстрое и жесткое.

Кадровые перестановки

По мнению Милованова, после местных выборов будет попытка перезагрузки. Однако в какой форме она будет происходить – вопрос открытый.

"Как говорится, дыма без огня не бывает. Но мы увидели немного дыма", – отметил бывший министр экономики. Он также добавил, что людям недостаточно того политического процесса, который происходит сейчас.