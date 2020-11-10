Тимофей Милованов заявил о необходимости эмиссии денег для финансирования компаний на время карантина. Это поможет улучшить ситуацию с распространением COVID-19.

Варианты спасения бизнеса в условиях эпидемии коронавируса прокомментировал в эфире "Свободы слова" бывший министр экономики Тимофей Милованов, сообщает 24 канал.

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Я скажу то, что большинство экономистов, которые меня знают, будут считать неправильным и непопулярным. Нужно закрывать бизнесы и предоставлять им финансирование, которого сейчас не хватает. По сути, это печать денег,

– заявил Милованов.

Экс-министр порекомендовал посмотреть на пример правительств разных стран мира, в частности США.

"Там совсем другая ситуация, гораздо более сильные институты. Но посмотрите на все страны – у них безумные бюджетные дефициты. Почему? Потому что они поддерживают экономику именно сейчас", – подчеркнул бывший министр.

Он считает, что введение жесткого карантина на небольшой период и финансовая поддержка бизнеса сможет спасти ситуацию с распространением COVID-19.

"Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку", – уточнил Милованов. Однако добавил: такие шаги должны быть целевыми и краткосрочными.

Обратите внимание! При предоставлении центральному банку полномочий по ручному управлению эмиссией в странах со слабыми институтами есть вероятность коррупционного распределения денег. Кроме того, такие решения по финансированию отдельных отраслей экономики свидетельствуют скорее о командно-плановой экономике, а не рыночной.