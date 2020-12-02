Украине не стоит ожидать того, что Международный валютный фонд аннулирует все долги. Наше государство недостаточно бедное, чтобы просить о такой услуге.

Что сказал Милованов

Советник главы Офиса Президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не знает, можно ли обсуждать с МВФ списание долга для Украины. Об этом политик рассказал в интервью LB.

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По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, под эту квалификацию (списание долгов для бедных стран) мы не попадаем,

– заметил политик.

По его словам, Украине удастся выплатить долги. Однако ситуация непростая: "Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится".

Что известно о траншах МВФ

В июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу траншей для Украины. Тогда же перечислили первый транш на сумму 2,1 миллиарда долларов.

Второй транш в размере 700 миллионов долларов ожидается к концу 2020 года.

Третий транш был запланирован на 2021 год.

Обратите внимание! Пока неизвестно, выплатит ли МВФ Украине транш до конца 2020 года. Все из-за конституционного кризиса в нашем государстве в связи со скандальным решением Конституционного суда. Ведь для того, чтобы получать поддержку от МВФ, Украина должна была выполнить ряд условий, среди которых – борьба с коррупцией. Ранее Милованов заявил, что ожидать транш Международного валютного фонда до конца этого года не стоит.