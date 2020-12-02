Украина недостаточно бедна: Милованов о вероятности списания долгов от МВФ
Украине не стоит ожидать того, что Международный валютный фонд аннулирует все долги. Наше государство недостаточно бедное, чтобы просить о такой услуге.
Что сказал Милованов
Советник главы Офиса Президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что не знает, можно ли обсуждать с МВФ списание долга для Украины. Об этом политик рассказал в интервью LB.
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По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, под эту квалификацию (списание долгов для бедных стран) мы не попадаем,
– заметил политик.
По его словам, Украине удастся выплатить долги. Однако ситуация непростая: "Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится".
Что известно о траншах МВФ
- В июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу траншей для Украины. Тогда же перечислили первый транш на сумму 2,1 миллиарда долларов.
- Второй транш в размере 700 миллионов долларов ожидается к концу 2020 года.
- Третий транш был запланирован на 2021 год.
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