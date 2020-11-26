Министерство финансов Украины успешно закончило переговоры с Международным валютным фондом по бюджету на 2021 год. Это было одним из важных условий для получения очередного транша.

Основные параметры бюджета-2021 совпадают с оценками экспертов МВФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

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В сообщении указано, что проведение переговоров было важным шагом, чтобы начать просмотр совместной программы Украины и МВФ Stand-by. Также это даст возможность определить дату визита миссии Европейского департамента МВФ.

По данным Минфина, во время переговоров основным акцентом было формирование общего видения показателей бюджета. В частности, речь идет о рамках доходов, расходов и дефицита.

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В пресс-службе также отметили, что Министерство финансов ежедневно проводило консультации с экспертами МВФ. Там обсуждали возможности по финансированию приоритетных расходов бюджета на 2021 год и дефицита.



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