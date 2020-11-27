В Минфине предположили договоренность с МВФ: когда Украина может получить транш
В Министерстве финансов Украины предположили, что с Международным валютным фондом удастся договориться о транше еще в 2020 году. Однако страна может получить средства только в 2021 году.
Соответствующие деньги уже предусмотрены в бюджете. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.
К теме В бюджете не хватает 3 миллиарда долларов до конца года, – Марченко
Министр отметил, что все структурные маяки для первого пересмотра программы МВФ выполнили. В то же время сейчас уже есть другие – по которым процесс выполнения еще продолжается, сказал Марченко.
Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Но не хочу давать оптимистичные обещания относительно этого,
– заметил глава Минфина.
Также он добавил, что сейчас вопрос касается не только транша, но и соответствующего взаимодействия. Если удастся переломить негативный нарратив последних месяцев – это уже будет большой победой, считает Сергей Марченко. По его словам, достижения откроют путь к получению макрофинансовой помощи и к возобновлению переговоров со Всемирным банком.
Сотрудничество Украины и МВФ: кратко
- 27 октября Конституционный Суд отменил часть положений относительно антикоррупционного законодательства Украины. В МВФ на это отреагировали предостережением, уже 9 ноября руководитель НБУ ездил в Фонд на переговоры.
- Для того, чтобы получить деньги от МВФ, нужно выполнять определенные требования, в частности продолжить ряд реформ. Киев выполнил уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом.
Поделиться новостью