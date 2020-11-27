В Министерстве финансов Украины предположили, что с Международным валютным фондом удастся договориться о транше еще в 2020 году. Однако страна может получить средства только в 2021 году.

Соответствующие деньги уже предусмотрены в бюджете. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

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Министр отметил, что все структурные маяки для первого пересмотра программы МВФ выполнили. В то же время сейчас уже есть другие – по которым процесс выполнения еще продолжается, сказал Марченко.

Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Но не хочу давать оптимистичные обещания относительно этого,

– заметил глава Минфина.

Также он добавил, что сейчас вопрос касается не только транша, но и соответствующего взаимодействия. Если удастся переломить негативный нарратив последних месяцев – это уже будет большой победой, считает Сергей Марченко. По его словам, достижения откроют путь к получению макрофинансовой помощи и к возобновлению переговоров со Всемирным банком.

Обратите внимание! 10 июня в МВФ согласовали кредитную программу для Украины на 5 миллиардов долларов за 1,5 года. Соответствующие средства планировали прислать в 4 траншах, почти сразу предоставили первый на сумму 2,1 миллиарда. Еще 2 должны были поступить до конца 2020 года, а последний – в 2021 году, однако сейчас процесс находится на так называемой паузе.

Сотрудничество Украины и МВФ: кратко