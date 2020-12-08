Минобороны публично предложило должность журналисту-расследователю Бутусову
Министерство обороны Украины предложило должность в собственной структуре журналисту Юрию Бутусову. Он известен своими расследованиями о деятельности Министерства и Укроборонпрома.
Свое предложение Юрию Бутусову по трудоустройству Министерство обороны опубликовало на своей странице в фейсбуке.
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В оборонном ведомстве подчеркнули, что масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют их масштабам. В то же время масштабы критики процессов Министерства соизмеримы с масштабами самих процессов.
Одним из самых бескомпромиссных экспертов в отношении Министерства обороны Украины является Юрий Бутусов. Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. В одном ему не отказать – в неравнодушии,
– заявили в Минобороны.
Там отметили, что когда говорится о конструктивной позиции – это вызывает уважение, а критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения.
"Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики", – отметили в ведомстве.
Резюмируя, пресс-служба Министерства обороны отметила, что для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов.
На момент публикации сам журналист Юрий Бутусов никак не отреагировал на такое предложение.
Почему Минобороны приглашает Юрия Бутусова
- Юрий Бутусов – известный в Украине журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ". Он специализируется на военной тематике, в частности оборонных закупках.
- Очень часто его расследования являются критическими в отношении руководства Министерства обороны или Укроборонпрома. Например, в одном из таких он рассказывал о закупке гаубиц "Дана".
- Журналист рассказывал, что эти гаубицы уже давно устаревшие, не соответствуют стандартам НАТО, а Чехия очень давно пыталась их продать хоть кому-то. Более того, в Украине дефицит необходимых для нее снарядов 152 калибра.
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