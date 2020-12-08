Министерство обороны Украины предложило должность в собственной структуре журналисту Юрию Бутусову. Он известен своими расследованиями о деятельности Министерства и Укроборонпрома.

Свое предложение Юрию Бутусову по трудоустройству Министерство обороны опубликовало на своей странице в фейсбуке.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют их масштабам. В то же время масштабы критики процессов Министерства соизмеримы с масштабами самих процессов.

Одним из самых бескомпромиссных экспертов в отношении Министерства обороны Украины является Юрий Бутусов. Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. В одном ему не отказать – в неравнодушии,

– заявили в Минобороны.

Там отметили, что когда говорится о конструктивной позиции – это вызывает уважение, а критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения.

"Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики", – отметили в ведомстве.

Резюмируя, пресс-служба Министерства обороны отметила, что для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов.

На момент публикации сам журналист Юрий Бутусов никак не отреагировал на такое предложение.

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