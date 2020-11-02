Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов выздоровел от COVID-19. Накануне он получил отрицательный тест на COVID-19 и уже 2 ноября приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее министр заявил о своей болезни 16 октября. О выздоровлении Алексея Чернышева сообщила пресс-служба Министерства. К теме Коронавирус в украинском правительстве: заболел министр Чернышев В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мер: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников,

запрещается пребывание в административных зданиях без масок,

проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств,

полностью отменены личные приемы граждан,

максимально ограниченный круг лиц, посещающих административные здания министерства.

рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия перевели в онлайн-режим. Ранее СМИ сообщали, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который получил положительный результат теста на коронавирус, был на заседании правительства. Тогда всех министров призвали провериться на наличие недуга. Основное об Алексее Чернышеве? Является главой Министерства развития общин и территорий с марта 2020 года. Пришел в правительство вместе с новым составом премьера Дениса Шмыгаля. Ранее возглавлял наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости. Кроме того, работал в сфере инвестиций. Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, которая занимается популяризацией Украины через современное искусство. Является главой Министерства развития общин и территорий с марта 2020 года. Пришел в правительство вместе с новым составом премьера Дениса Шмыгаля. Ранее возглавлял наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости. Кроме того, работал в сфере инвестиций. Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, которая занимается популяризацией Украины через современное искусство.