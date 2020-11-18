Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с уничтожением норок. Чиновник отметил, что его ведомство приняло ошибочные решение, и он несет за это ответственность.

Йенсен извинился перед всеми заводчиками норок, которые потеряли своих зверюшек. Об этом сообщает "Датское радио".

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У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства,

– говорится в сообщении.

Министр отметил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок.

Обратите внимание! Датские парламентарии подчеркнули, что нет никаких законных оснований для уничтожения всех животных.

Уничтожение норок в Дании: что известно