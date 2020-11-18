Умрут 15 миллионов зверюшек: министр Дании подал в отставку из-за скандала с уничтожением норок
Министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за скандала с уничтожением норок. Чиновник отметил, что его ведомство приняло ошибочные решение, и он несет за это ответственность.
Йенсен извинился перед всеми заводчиками норок, которые потеряли своих зверюшек. Об этом сообщает "Датское радио".
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У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства,
– говорится в сообщении.
Министр отметил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок.
Уничтожение норок в Дании: что известно
- В Дании обнаружили 214 случаев передачи COVID-19 от норок к человеку. Тогда Министр Метте Фредериксен заявила, что всех животных необходимо уничтожить.
- Всего должны умереть 15 миллионов зверьков.
- Кроме Дании, зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
- В ВОЗ рассказали, что норки могут быть инфицированы мутировавшим коронавирусом. Сейчас ученые не могут спрогнозировать, опаснее ли он обычного.
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