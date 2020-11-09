У министра финансов Сергея Марченко обнаружили коронавирус. Сейчас политик борется с болезнью, однако о его состоянии пока ничего неизвестно.

Марченко находится на больничном. Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии общественной организации "Авто Евро Сила".

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Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном. Однако у меня был с ним разговор по телефону, мы проговорили все важные моменты,

– отметила депутат.

Правда, пока неизвестно, в каком состоянии глава Минфина.

Заметим, Верещук член налогового комитета Верховной Рады.

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