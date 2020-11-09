Министр финансов Марченко заразился коронавирусом: детали
У министра финансов Сергея Марченко обнаружили коронавирус. Сейчас политик борется с болезнью, однако о его состоянии пока ничего неизвестно.
Марченко находится на больничном. Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии общественной организации "Авто Евро Сила".
Важно У Зеленского обнаружили коронавирус: в каком состоянии президент
Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном. Однако у меня был с ним разговор по телефону, мы проговорили все важные моменты,
– отметила депутат.
Правда, пока неизвестно, в каком состоянии глава Минфина.
Заметим, Верещук член налогового комитета Верховной Рады.
Коронавирус у политиков: что известно
- Президент Владимир Зеленский 9 ноября заявил, что заболел коронавирусом.
- Впоследствии стало известно об инфицировании главы Офиса Президента Андрея Ермака.
- К слову, в октябре вспышку коронавируса зафиксировали в Верховной Раде. Спикер парламента Дмитрий Разумков 19 октября говорил, что около 60 нардепов болели коронавирусом.
- COVID-19 преодолели также лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Поделиться новостью