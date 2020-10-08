В свежем выпуске "Голос Америки" за 8 октября – министр финансов США призвал Украину и Беларусь не допустить отката в построении рыночной экономики и демократии. Такое мнение Стивен Мнучин выразил в своем обращении на открытии ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Следующие президентские дебаты в США пройдут в виртуальном формате. Джо Байден сразу согласился, зато Дональд Трамп категорически против. Американский президент сказал, что не будет тратить время на виртуальные дебаты, на фоне готовит отдельные митинги с избирателями.

В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты США. Республиканец Майк Пенс и демократка Камала Харрис сошлись на одной сцене, но через прозрачные перегородки выложили позиции своих партий относительно главных вопросов на выборах-2020.