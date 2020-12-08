Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично заявил, что он гей. Сказал это, чтобы подчеркнуть, что сексуальная ориентация не является препятствием для карьеры – это не мешает ему быть министром.

Таким образом Клеман Бон поддержал ЛГБТ-сообщество. Об этом он сказал в интервью французскому гей-журнала Têtu, сообщает Politico.

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Его главная цель – показать, что гомосексуальность – не помеха для работы министра.

Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом,

– заявил Бон.

Поддержка ЛГБТ-сообщества в Польше

Министр также отметил, что готов поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше. Он "посетит польскую зону, свободную от ЛГБТ" в начале 2021 года. Бон поддержит также польскую организацию по защите прав на аборт.

Справка. Зонами, свободными от ЛГБТ, объявили себя сотни польских муниципалитетов. Некоторые города из-за этого статуса потеряли финансирования ЕС. Правительство Польши предложило поддержать их.

Бон отметил, что не хочет, чтобы все считали, что он борется против зон, свободных от ЛГБТ, потому что он гей. "Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако как министр по европейским делам у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться за толерантность", – подытожил он.

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