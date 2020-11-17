Министр Абрамовский победил коронавирус
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский полностью выздоровел от COVID-19. Инфекцию он подхватил еще в начале ноября, затем 2 недели находился дома на самоизоляции.
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус Абрамовский получил 17 ноября. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
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Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Поэтому после двухнедельной самоизоляции наконец возвращаюсь в стены министерства в привычный рабочий ритм,
– отметил он.
Отметим, что коронавирус у Абрамовского подтвердился 3 ноября. С тех пор он выполнял свои обязанности дистанционно, из дома.
Абрамовский заподозрил у себя коронавирус еще 31 октября, тогда же он сдал тест на выявление болезни.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
За минувшие сутки в Украине выявили еще 11 968 больных COVID-19. В целом количество инфицированных в государстве возросло до 557 657, из них выздоровели – 250 983 человека, а умерли – 9 856 человек.
Коронавирусом сейчас также болеет президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Кроме того, COVID-19 подхватили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще около 3 десятков народных депутатов и столько же сотрудников аппарата парламента.
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