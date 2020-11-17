Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский полностью выздоровел от COVID-19. Инфекцию он подхватил еще в начале ноября, затем 2 недели находился дома на самоизоляции.

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус Абрамовский получил 17 ноября. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Ранее У министра экологии Абрамовского коронавирус: что известно о его состоянии

Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Поэтому после двухнедельной самоизоляции наконец возвращаюсь в стены министерства в привычный рабочий ритм,

– отметил он.

Отметим, что коронавирус у Абрамовского подтвердился 3 ноября. С тех пор он выполнял свои обязанности дистанционно, из дома.

Абрамовский заподозрил у себя коронавирус еще 31 октября, тогда же он сдал тест на выявление болезни.