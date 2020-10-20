Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко порекомендовал читать книгу журналиста и публициста Вахтанга Кипиани об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе. Ткаченко также раскритиковал лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Министр культуры также заявил, что лично закупит книгу "Дело Василия Стуса" для библиотек. Об этом Ткаченко написал на своей фейсбук-странице.

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МКИП рекомендует книгу к чтению,

– написал министр.

Что Ткаченко сказал о Медведчуке

Министр считает, что лидер ОПЗЖ выступает в привычной для себя роли цензора.

По мнению Ткаченко, теперь о роли Медведчука в деле Стуса будут знать гораздо больше людей.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд", – написал Ткаченко.

Последние новости о книге "Дело Василия Стуса"

19 октября 2020 года суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" журналиста и историка Вахтанга Кипиани.

Книгу можно продавать только с согласия Виктора Медведчука. Суд признал, что определенные фразы в книге "нарушают его честь и достоинство".

Издательство Vivat решило напечатать еще один тираж, пока решение суда по иску Медведчука не вступило в силу.

Что говорит Кипиани

Автор книги считает, что Медведчук хочет подчинить себе информационное и политическое пространство.

По мнению Кипиани, в деле Стуса Медведчук выглядит никчемным маленьким человеком. Он только выполнил ту задачу, которую возложила на него советская власть.

При этом Кипиани считает, что Медведчук не смог бы спасти Стуса, даже если был бы честным адвокатом. Но тогда бы он оставил в истории дела свои адвокатские ходатайства и обращения.

Что говорят у Медведчука