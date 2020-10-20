"Роль кума Путина будут знать больше людей": Минкульт рекомендует прочитать книгу о Стусе
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко порекомендовал читать книгу журналиста и публициста Вахтанга Кипиани об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе. Ткаченко также раскритиковал лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Министр культуры также заявил, что лично закупит книгу "Дело Василия Стуса" для библиотек. Об этом Ткаченко написал на своей фейсбук-странице.
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МКИП рекомендует книгу к чтению,
– написал министр.
Что Ткаченко сказал о Медведчуке
- Министр считает, что лидер ОПЗЖ выступает в привычной для себя роли цензора.
- По мнению Ткаченко, теперь о роли Медведчука в деле Стуса будут знать гораздо больше людей.
"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд", – написал Ткаченко.
Последние новости о книге "Дело Василия Стуса"
- 19 октября 2020 года суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" журналиста и историка Вахтанга Кипиани.
- Книгу можно продавать только с согласия Виктора Медведчука. Суд признал, что определенные фразы в книге "нарушают его честь и достоинство".
- Издательство Vivat решило напечатать еще один тираж, пока решение суда по иску Медведчука не вступило в силу.
Что говорит Кипиани
- Автор книги считает, что Медведчук хочет подчинить себе информационное и политическое пространство.
- По мнению Кипиани, в деле Стуса Медведчук выглядит никчемным маленьким человеком. Он только выполнил ту задачу, которую возложила на него советская власть.
- При этом Кипиани считает, что Медведчук не смог бы спасти Стуса, даже если был бы честным адвокатом. Но тогда бы он оставил в истории дела свои адвокатские ходатайства и обращения.
Что говорят у Медведчука
- Пресс-секретарь председателя политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин рассказал, что суд удовлетворил иск в той части, которая была для Медведчука важной.
- Бабанин сказал, что Кипиани якобы выполняет заказы в отношении Медведчука.
- В ОПЗЖ заявили, что выиграют у Кипиани еще один суд.