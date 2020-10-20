Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что инициаторами проекта постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства были как представители коалиции, так и оппозиционных сил. По его словам, министр ничего не делает и чем быстрее он освободит место для человека, который хочет спасти экономику Украины – тем лучше будет для граждан.

Это уникальный случай, когда в министерстве, как в аграрном блоке, так и в экономическом, очень неплохая команда заместителей, где много порядочных и эффективных людей. Об этом Железняк рассказал в эфире 24 канала.

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В то же время он отметил, что министр экономики не дает ответа на вопрос о работе экономики и том, как государство будет помогать людям, которые потеряли работу. По словам нардепа, Петрашко над этими ответами не работает.

Когда рассмотрят документ

Согласно информации Ярослава Железняка, регламентом не предусмотрены сроки, за которые комитет должен рассматривать соответствующие документы. Однако рассмотрение постановления комитетом не является обязательным условием, отметил он.

Если постановление сразу вынесут в зал, вероятно, что голоса за это решение найдут,

– отметил народный депутат.

Как отметил нардеп, следующий министр экономики будет министром без представления аграрной политики. То есть все же вернутся 2 министерства, считает он.

Кто лоббировал назначение Петрашко

Согласно источникам Железняка, именно Бахматюк проталкивал соответствующее решение, имея определенные отношения с некоторыми руководителями Офиса Президента. Депутат отметил, что принимая во внимание решение и работу министерства – информация выглядит правдиво.

В то же время он рассказал, что министра экономики должны были уволить еще в начале сентября 2020 года, но из-за выборов это решение отложили. Он добавил, что министра финансов также не увольняют исключительно из-за бюджетного процесса, так как в стране не так много, умеющих строить бюджет.

Незадекларированное имущество

По словам Ярослава Железняка, в антикоррупционном законодательстве и законе об электронном декларировании предусмотрены последствия, за которые министр должен нести полную ответственность, как и все граждане.

Справка. Согласно расследованию программы "Схемы: коррупция в деталях", министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене – гражданке России, имение в селе Романков под Киевом и 2 внедорожника.