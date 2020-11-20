Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку с занимаемой должности. Его заменит главный советник премьер-министра Никола Пашиняна – Вагаршак Арутюнян.

Об отставке Давида Тонояна сообщает армянское издание "Аравот". Президент уже подписал указ.

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К слову, его преемник Вагаршак Арутюнян уже имеет опыт на этой должности. Он был министром обороны Армении, но еще в далеких 1999 – 2000 годах.

В то же время российско-армянское издание "Спутник Армения" со ссылкой на собственные источники утверждает, что отставка не была собственным решением Тонояна.

Мол, его к этому вынудили, и кто – неизвестно. Вместе с ним свой пост покинет и пресс-секретарь министра Шушан Степанян. Ни она, ни сам министр пока информацию не комментировали.

Очень интересным является тот момент, что всего за несколько часов до сообщения об отставке Давид Тоноян проводил встречу с российским послом Сергеем Копиркиным. Об этом сообщила именно Шушан Степанян.

Чего-то конкретного не обсуждали. По официальному сообщению, только обменялись информацией относительно выполнения мирных договоренностей в Нагорном Карабахе.

Впрочем, сам факт встречи всего за несколько часов до отставки может свидетельствовать о ее российских корнях. Но пока это только догадки.

Также интересным является тот момент, что именно в день отставки министра обороны армия Армении покинула первый район в Нагорном Карабахе.