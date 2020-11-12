В Министерстве обороны 10 ноября подтвердили, что глава ведомства Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус. Уже 12 ноября в Минобороны заверили – министр выздоровел и работает.

Таран некоторое время был на самоизоляции

Таран уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей после негативного теста на COVID-19. Об этом Укринформу сообщили в Минобороны.

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Для уверенности, Таран проходил ПЦР-тестирование трижды. Симптомов недуга у чиновника совсем не было, однако он короткое время находился на самоизоляции и работал дистанционно.

Обратите внимание! 7 ноября Таран находился с рабочим визитом на Донбассе вместе с президентом Зеленским. Уже 9 ноября глава государства сообщил о своем инфицировании COVID-19.

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