Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19: детали о выздоровлении чиновника
В Министерстве обороны 10 ноября подтвердили, что глава ведомства Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус. Уже 12 ноября в Минобороны заверили – министр выздоровел и работает.
Таран некоторое время был на самоизоляции
Таран уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей после негативного теста на COVID-19. Об этом Укринформу сообщили в Минобороны.
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Для уверенности, Таран проходил ПЦР-тестирование трижды. Симптомов недуга у чиновника совсем не было, однако он короткое время находился на самоизоляции и работал дистанционно.
Что известно о коронавирусе у руководства Украины
- Кроме Зеленского, коронавирус диагностировали у главы Офиса президента Андрея Ермака.
- Сейчас и Ермак, и Зеленский находятся в больнице "Феофания".
- Также на COVID-19 заболел и спикер парламента Дмитрий Разумков.
- Среди заболевших – вицепремьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.
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