Конфликт между Укроборонпромом и Министерством стратегических отраслей промышленности скрывает срыв государственного заказа. Под угрозой сейчас огромное количество контрактов.

И это проблема целого министерства, а не одного человека. Об этом в эфире 24 канала сказал Сергей Рахманин, председатель фракции "Голос".

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По его словам, главная проблема заключается в том, что государственный оборонный заказ не структурировано. Ситуацию осложняет то, что министерство вновь не в состоянии овладеть эти заказы.

"Есть угроза того, что новые оборонный заказ не примут", – отметил Рахманин.

Кроме этого, есть много вопросов и к Минобороне, поскольку вовремя не составляли договора. Поэтому есть все основания говорить, чтобы министр обороны Украины Андрей Таран ушел в отставку, – отметил Рахманин.

Конфликт между Оборонпромом и Минстратегии: коротко

С 1 января 2021 года может остановиться переоснащение украинской армии, ведь под угрозой подписание новых контрактов Укроборонпрома на изготовление вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

В концерне утверждают, что уже 4 месяца, с тех пор как создали Министерство, реформа оборонно-промышленного комплекса забуксовала. В частности, уверяют, что глава Министерства Олег Уруский в ручном режиме пытается решить – кого назначить руководителем того или иного оборонного предприятия, а кого наоборот – освободить.

Также, в концерне заявили, что министерство даже не начало разработку стратегии реформы. В ответ Минстратегии обвинило Укроборонпром. Говорят, что его руководство просто набивает себе цену и даже не разбирается в том, что реформировать. Более того, еще и сворачивает ту же реформу своим вмешательством.

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