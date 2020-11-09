Министр обороны здоров: у Тарана не обнаружили коронавирус
Ряд украинских СМИ 9 ноября сообщили о том, что министр обороны Андрей Таран заразился коронавирусом. Однако в министерстве эту информацию опровергли.
Слухи о том, что Таран заразился COVID-19 появились после того, как министр отменил визит в США. В то же время в Минобороны заявили, что Таран здоров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Министр здоров. Он находится на своем рабочем месте, занимается ежедневной деятельностью, в соответствии с возложенными на него обязанностями,
– сказали в Минобороны.
Заметим, во время визита в США 9 – 11 ноября Таран должен был побывать в Балтиморе. Там хранят партию катеров Island, которые американцы передадут Украине. Кроме того, чиновник должен был встретиться с министром обороны США Марком Эспером.
Коронавирус у украинских политиков 9 ноября
- Президент Зеленский заявил, что из-за заражения коронавирусом самоизолируется и будет исполнять обязанности главы государства дистанционно.
- Глава Офиса Президента Андрей Ярмак также подхватил болезнь.
- Кроме того, стало известно, что министр финансов Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19.
- Коронавирусом заразился мэр Николаева Александр Сенкевич. У него также диагностировали пневмонию.
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