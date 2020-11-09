Ряд украинских СМИ 9 ноября сообщили о том, что министр обороны Андрей Таран заразился коронавирусом. Однако в министерстве эту информацию опровергли.

Слухи о том, что Таран заразился COVID-19 появились после того, как министр отменил визит в США. В то же время в Минобороны заявили, что Таран здоров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Министр здоров. Он находится на своем рабочем месте, занимается ежедневной деятельностью, в соответствии с возложенными на него обязанностями,

– сказали в Минобороны.

Заметим, во время визита в США 9 – 11 ноября Таран должен был побывать в Балтиморе. Там хранят партию катеров Island, которые американцы передадут Украине. Кроме того, чиновник должен был встретиться с министром обороны США Марком Эспером.

Обратите внимание! 9 ноября стало известно о том, что коронавирусом в Украине заразились сразу 4 политика. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Коронавирус у украинских политиков 9 ноября