В Чернобыльскую зону можно будет вернуться жить. По прогнозам Минприроды, через 50 – 60 лет радиоактивность элементов и конструкций в регионе значительно снизится.

Люди будут жить в 30-километровой зоне отчуждения без каких-либо ограничений, но 10-километровая зона навсегда останется непригодной для жизни. Это подтвердил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью "Фокус".

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Прогнозы Минприроды

По прогнозам Минприроды, через 50 – 60 лет радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы уберут в геологическое хранилище. Сейчас нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри нового конфайнмента (содержание – 24 канал).

Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится. Невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется привлечь манипуляторы,

– подтвердил Абрамовский.

Разобрать арку

Он отметил, что через 60 лет надо будет изучать вопрос о том, как разобрать арку.

"Ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разобрать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из 4-го энергоблока все активные топливные элементы, графит, что были на крыше", – также добавил Абрамовский.

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