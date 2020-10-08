Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За будущее" Марьяна Двулит жестко раскритиковала действия Министерства здравоохранения, которые привели к новому антирекорду заболеваемости COVID-19 в Украине.

Как заявляет Двулит, сейчас ситуация в медицинских учреждениях является беспрецедентной за весь период пандемии.

"Мы имеем патовую ситуацию с пандемией. 17 тысяч медиков заболели коронавирусом. Больницы переполнены и недооснащены. Длительные очереди на бесплатные тесты. Семейные врачи на сегодня отказывают людям в госпитализации. К нам обращаются пациенты и просят: "Заберите в больницу! Как нам лечиться?"

Как акушер-гинеколог я фиксирую рост количества больных COVID-19 беременных женщин. Отсутствует четкий алгоритм действий, но мы должны оказывать квалифицированную помощь, чтобы потушить панику. У меня большой вопрос – почему чиновники Минздрава не использовали то время, что имели для подготовки. Они действительно не знали, что такое будет? Или некогда было, потому что ходили по эфирам? Как так случилось?", – подчеркнула она.

Врач отметила, что сложившаяся ситуация является следствием преступной бездеятельности Минздрава: "Как господин министр мог допустить использование средств налогоплательщиков, выделенных для борьбы с пандемией, а это 65 млрд грн – для строительства дорог? Где разрекламированная закупка устройств для проведения искусственной вентиляции легких? Где настоящая защита медработников?

Как кандидат в депутаты Киевсовета и, в первую очередь, как врач – я призываю к немедленному проведению заседания СНБО относительно критической ситуации в Украине, замене руководителя Минздрава, обеспечению медиков всеми средствами защиты. Все больницы в государстве должны быть переведены в 100% режим госпитализации – все отделения. Почему медиков не собирают, не проводят тренировки по Украине? Мы выходим с голыми руками и по телефону консультируем людей. Господин министр, освободите, пожалуйста, свое место!"

Напомним, 8 октября в Украине было зафиксировано 53997 случаев заболевания CODVID-19 – это антирекорд количества больных в сутки с начала пандемии.