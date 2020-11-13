Встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 12 ноября состоялась без участия министра инфраструктуры Владислава Криклия. Дело в том, что Казахстан до последнего не давал подтверждения на переговоры. Тем временем ряд пророссийских СМИ стали заявлять, что Криклий якобы хотел устроить "тайные переговоры" в Казахстане.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что переговоры представителей Украины и Казахстана не состоялись именно из-за неопределенности казахской стороны. Об этом заявили в пресс-службе Мининфраструктуры, пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно о визите Криклия в Казахстан

Цель визита Министра инфраструктуры в Казахстан – активизация транзита из Азии в ЕС по альтернативному маршруту в обход России.

Очевидно, такая позиция министра вызвала очередную медиаатаку среди пророссийских СМИ и распространение фейков. По странному стечению обстоятельств, ряд СМИ, связанных с олигархами, распространили фейковую информацию о "тайных переговорах" министра инфраструктуры по закупке колесных пар, произведенных в Казахстане,

- подчеркнули в пресс-службе.

Также в Министерстве инфраструктуры отметили, что ведомство не является субъектом хозяйствования и не ведет переговоров относительно хозяйственной деятельности предприятий или их закупок.

Манипуляции пророссийских СМИ по тестированию на COVID-19

Ряд изданий с пророссийской риторикой также утверждали, что Криклия не пустили на встречу из-за подделки ПЦР-тестов, которые были обязательным условием для участия в мероприятии.

В то же время в Мининфраструктуры отметили, что информация о якобы "фальсификациях" ПЦР-тестирования украинской стороной является клеветой. В ведомстве заявили, что министр инфраструктуры проходил тестирование в лаборатории Into Sana в Киеве перед отлетом в командировку.