В Минэнерго заверили, что веерных отключений электроэнергии зимой в Украине не будет. Это возможно благодаря значительным запасам ресурсов.

Дело в том, что Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и генерирующими мощностями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Также в Минэнерго обратили внимание на то, что плановое производство АЭС и ТЭЦ было сокращено в апреле в связи с карантинными ограничениями.

"При этом АЭС традиционно оставался приоритетным производителем электроэнергии в Украине с долей в общей системе производства около 50%", – добавили в Минэнерго.

Относительно "Энергоатома" Министерство отметило, что из-за невыполнения ремонтных сроков отдельные блоки "Энергоатома" пока не введены в эксплуатацию. Однако на следующий год плановая мощность компании увеличится на 2,9 миллиарда киловатт-часов.

В то же время 1,2 миллиарда киловатт-часов остаются вакантными для АЭС, которые вынужденно компенсируются другими поколениями, чтобы не было тех самых веерных отключений,

– добавили в ведомстве.

Заметим, что ранее Министерство энергетики отрицало искусственное ограничение мощностей "Энергоатома" и назвало рост цен на электроэнергию для промышленности "недопустимым".