Ольга Буславець попросила правительство выделить Министерству энергетики деньги из Фонда по борьбе с COVID-19. Они нужны для выплаты зарплатных долгов шахтерам.

Минэнерго просит деньги из коронавирусного фонда

Соответствующее заявление временная исполняющая обязанности главы Минэнерго сделала 28 октября во время заседания Кабмина, пишет 24 канал.

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Прошу внести в протокольное поручение Минэнерго совместно с Минфином и другими заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и направить в правительство проект акта о выделении из Фонда борьбы с COVID-19 денег,

– заявила Буславец.

По ее словам, они нужны, чтобы своевременно выплатить зарплату и погасить задолженность по ней работникам государственных угольных предприятий.

К слову, в июле 2020 года Буславец уже обращалась к Кабмину с просьбой выделить из коронавирусного фонда деньги на развитие Новоконстантиновской урановой шахты в Запорожской области.

Справка. Сейчас в Украине действуют 33 государственные шахты, из которых только четыре – рентабельные. В проекте госбюджета-2020 на реструктуризацию государственного угольного сектора заложили 3,6 миллиарда гривен.

Что известно о расходах Фонда по борьбе с COVID-19