В Минюсте не смогут изъять данные из Единого государственного реестра об Артеме Сытнике как руководителе НАБУ. Министерство не имеет полномочий для таких изменений.

Изменения могут вносить государственные регистраторы. Минюст только рассматривает жалобы на их действия и вносит данные в ЕГР только по результатам рассмотрения. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке.

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Времена, когда в Минюсте была регистрационная служба и регистраторы давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется,

– подчеркнул Малюська.

Кроме того, министр обратил внимание, что вопрос, является ли НАБУ органом исполнительной власти до сих пор не решен до конца. Конституционный Суд указал, что у НАБУ есть признаки органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это таки орган исполнительной власти – нет.

Поэтому положения закона О НАБУ про назначение директора останутся в силе до 17 декабря 2020 года.

Постановление ОАСК об увольнении Сытника: что известно

Накануне в СМИ появилась информация, что ОАСК обязал Минюст изъять данные из реестров о Сытнике как руководителе НАБУ.

27 октября это подтвердили в суде. Кроме того, ОАСК также направил в ГБР указание открыть уголовное дело о невыполнении решения КСУ Сытником.

о невыполнении решения КСУ Сытником. Также суд восстановил в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнения.

ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы выполнить решение и покинуть пост.

Обратите внимание! В августе Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника на должность директора НАБУ. Суд решил, что пятый президент Петр Порошенко превысил полномочия при назначении чиновника.

Сытник связывал это решение с тем, что Коломойский хочет его отставки из-за дел "Приватбанка" и "Укрнафты".