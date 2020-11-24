Новый вид наказания: Минюст предложил альтернативу тюрьмам
Министерство юстиции Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработали определенные проекты законов. Они направлены на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня их видов.
Это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.
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Новый вид наказания
Законопроектом предлагают принять новый вид наказания – пробационный надзор. Он будет применяться:
- и как основное;
- и как дополнительное наказание.
Такой надзор рассчитан на те случаи, когда суд назначает наказание: ограничение свободы или арест. Эта категория – нетяжкие преступления.
Сейчас система исполнения наказаний в Украине сфокусирована на изоляции человека, на физическом исключении совершения им повторного преступления в течение определенного периода,
– отметил министр юстиции Дмитрий Малюська.
Пробацией не будут заменять лишение свободы. Ее могут применять как дополнительное наказание, если суд назначил человеку другой вид наказания (исправительные работы или штраф). Основное – это корректировать поведение преступника в обществе.
Несбалансированность системы
Малюська также заверил, что несбалансированность системы и внутренняя нелогичность приводит к тому, что в Украине количество рецидивов и уровень преступности в целом остаются высокими. "Наша задача – сместить фокус системы исполнения уголовных наказаний и обеспечить безопасность общества", – добавил министр.
Данные Министерства юстиции
Процент рецидива среди людей, находящихся под наблюдением пробации, сейчас составляет 1,3%. Примерно 3% лиц – уклоняются от отбывания наказания или нарушают условия наказания, не связанного с лишением свободы.
Сколько стоит один заключенный
Один заключенный в тюрьме стоит государству более 10 тысяч гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это в 10 раз меньшие расходы – всего 900 гривен в месяц за одного пробационера. Сумма является именно такой, поскольку государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и тому подобное.
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