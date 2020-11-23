Минюст вводит систему рейтинга тюрем
Министерство юстиции вводит систему оценки эффективности украинских тюрем. Разрабатывать ее ведомству помогали канадские партнеры. Основная цель системы – добиться, чтобы тюрьмы лучше выполняли свою функцию, то есть делали общество более безопасным.
Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Об этом в фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.
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По его словам, разрабатывать систему Минюсту помогали канадские партнеры по проекту SURGe.
Система рейтинга тюрем поможет отслеживать прогресс учреждений в следующих областях:
- финансы;
- кадровое обеспечение;
- безопасность / режим;
- социально-воспитательная работа;
- материальные условия содержания;
- права человека;
- здравоохранение;
- государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
Малюська подчеркивает, что система учитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
Основные проблемы современного подхода
- управления пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых условиях;
- сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений;
- отсутствует инструмент для отслеживания прогресса учреждений как в отдельных сферах их деятельности, так и в целом;
- руководство пенитенциарной системы и персонал тюрем могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы;
- недостаточно инструментов для управления тюрьмами с целью достижения их приоритетов.
Действующий подход к управлению тюрьмами ориентируется скорее на реагирование, когда "что-то случается". Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных.
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Зачем нужна новая система
- понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;
- определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;
- установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;
- измерения того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерению результатов работы пенитенциарных учреждений;
- решения вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;
- принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиление контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).
Глава Минюста подытожил, что конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным.
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