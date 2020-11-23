Министерство юстиции вводит систему оценки эффективности украинских тюрем. Разрабатывать ее ведомству помогали канадские партнеры. Основная цель системы – добиться, чтобы тюрьмы лучше выполняли свою функцию, то есть делали общество более безопасным.

Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Об этом в фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, разрабатывать систему Минюсту помогали канадские партнеры по проекту SURGe.

Система рейтинга тюрем поможет отслеживать прогресс учреждений в следующих областях:

финансы;

кадровое обеспечение;

безопасность / режим;

социально-воспитательная работа;

материальные условия содержания;

права человека;

здравоохранение;

государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

Малюська подчеркивает, что система учитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

Основные проблемы современного подхода

управления пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых условиях;

сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений;

отсутствует инструмент для отслеживания прогресса учреждений как в отдельных сферах их деятельности, так и в целом;

руководство пенитенциарной системы и персонал тюрем могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы;

недостаточно инструментов для управления тюрьмами с целью достижения их приоритетов.

Действующий подход к управлению тюрьмами ориентируется скорее на реагирование, когда "что-то случается". Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных.

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Зачем нужна новая система

понимание "где мы находимся": получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний;

определение "куда мы идем": устанавливаются четкие приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы;

установление "как добраться туда, куда мы идем": устанавливаются объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний;

измерения того, "как далеко мы дошли": устанавливается регулярный и унифицированный подход к сбору статистики и измерению результатов работы пенитенциарных учреждений;

решения вопроса о необходимости изменений: начинается рейтингование тюрем на основе четких критериев оценки, чтобы понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается;

принятие решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказание поддержки или усиление контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).

Глава Минюста подытожил, что конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным.