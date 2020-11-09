В Минкульте выступили против введения карантина выходного дня. В министерстве убеждены, что такие ограничения будут иметь негативные последствия для Украины.

Сотни тысяч работников в сфере культуры могут остаться без работы. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграме.

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Политик сомневается, выдержит ли экономика Украины, если сфера культуры приостановит работу, так как она генерирует 2 – 4% ВВП. По словам Ткаченко, аналогичные риски ждут малый и средний бизнес.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу (карантин выходного дня – 24 канал),

– написал Ткаченко.

Кроме того, министр подчеркнул, что закрытие учреждений культуры не повлияет на статистику заболевания. По его словам, учреждения культуры – это не эпицентр распространения вируса. Ткаченко добавил, что контролировать соблюдение ограничений в учреждениях культуры просто, потому что там регулируют поток людей, определяют их места рассадки и проверяют, надевают ли посетители маски.

Какие риски предполагает Ткаченко

Ограничения сферы культуры приведут к финансовым потерям в бюджете Украины.

Запрет на работу учреждений культуры в выходные уменьшит доходы, которые и сейчас являются критическими, на 50%.

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