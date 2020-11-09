Минкульт не поддерживает, – Ткаченко оценил риски карантина выходного дня
В Минкульте выступили против введения карантина выходного дня. В министерстве убеждены, что такие ограничения будут иметь негативные последствия для Украины.
Сотни тысяч работников в сфере культуры могут остаться без работы. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграме.
Кстати Поможет избежать жесткого локдауна, – Зеленский о карантине выходного дня
Политик сомневается, выдержит ли экономика Украины, если сфера культуры приостановит работу, так как она генерирует 2 – 4% ВВП. По словам Ткаченко, аналогичные риски ждут малый и средний бизнес.
Министерство культуры и информационной политики не поддерживает эту инициативу (карантин выходного дня – 24 канал),
– написал Ткаченко.
Кроме того, министр подчеркнул, что закрытие учреждений культуры не повлияет на статистику заболевания. По его словам, учреждения культуры – это не эпицентр распространения вируса. Ткаченко добавил, что контролировать соблюдение ограничений в учреждениях культуры просто, потому что там регулируют поток людей, определяют их места рассадки и проверяют, надевают ли посетители маски.
Какие риски предполагает Ткаченко
Ограничения сферы культуры приведут к финансовым потерям в бюджете Украины.
Запрет на работу учреждений культуры в выходные уменьшит доходы, которые и сейчас являются критическими, на 50%.
Карантин выходного дня: что известно
- В Минздраве планируют ввести карантин выходного дня для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в выходные ограничат деятельность заведений питания, магазинов и других учреждений. Правда, транспорт будет курсировать.
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что карантин выходного дня поможет избежать жестокого локдауна.
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