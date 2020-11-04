Минкультуры передает книги о Стусе в библиотеки: кто получит новые экземпляры
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передает новые экземпляры книги "Дело Василия Стуса" ряду библиотек. Их напечатали до вступления в силу решения суда об изъятии упоминаний о Викторе Медведчуке.
Ткаченко передаст книги в областные и районные учреждения. Об этом он сообщил на фейсбук-странице.
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Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики рекомендует книгу, а он лично призывает к ее прочтению.
Получил допечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки – национальные и областные. Как и обещал. МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде,
– подтвердил Александр Ткаченко.
Кто получит книги
По его словам, новые экземпляры получат:
- Донецкая областная библиотека для детей;
- Областная универсальная научная библиотека имени Дмитрия Чижевского;
- Луганская областная универсальная научная библиотека;
- Николаевская областная универсальная научная библиотека;
- Полтавская областная универсальная научная библиотека имени Ивана Котляревского;
- Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара;
- Черниговская областная универсальная научная библиотека имени Владимира Короленко;
- Публичная библиотека имени Леси Украинки Киева;
- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;
- Одесская национальная научная библиотека;
- Харьковская государственная научная библиотека имени Владимира Короленко;
- Национальная историческая библиотека Украины;
- Государственная библиотека Украины для юношества.
Что предшествовало такому решению
- Издательство Vivat в новом тираже книги "Дело Василия Стуса" напечатало решение Дарницкого райсуда Киева.
- Он запретил упоминать имя политика Виктора Медведчука как адвоката, который проиграл дело украинского поэта в советском суде.
- Пророссийский политик подал иск против произведения. Он утверждал, что некоторые цитаты из книги "нарушают его честь и достоинство".
- Однако решение суда о запрете книги еще не вступило в силу, ведь Кипиани подавать апелляцию. В это время издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги.
Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала
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