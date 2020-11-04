Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передает новые экземпляры книги "Дело Василия Стуса" ряду библиотек. Их напечатали до вступления в силу решения суда об изъятии упоминаний о Викторе Медведчуке.

Ткаченко передаст книги в областные и районные учреждения. Об этом он сообщил на фейсбук-странице.

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Он отметил, что Министерство культуры и информационной политики рекомендует книгу, а он лично призывает к ее прочтению.

Получил допечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки – национальные и областные. Как и обещал. МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде,

– подтвердил Александр Ткаченко.

Кто получит книги

По его словам, новые экземпляры получат:

Донецкая областная библиотека для детей;

Областная универсальная научная библиотека имени Дмитрия Чижевского;

Луганская областная универсальная научная библиотека;

Николаевская областная универсальная научная библиотека;

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени Ивана Котляревского;

Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара;

Черниговская областная универсальная научная библиотека имени Владимира Короленко;

Публичная библиотека имени Леси Украинки Киева;

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;

Одесская национальная научная библиотека;

Харьковская государственная научная библиотека имени Владимира Короленко;

Национальная историческая библиотека Украины;

Государственная библиотека Украины для юношества.

Что предшествовало такому решению

Издательство Vivat в новом тираже книги "Дело Василия Стуса" напечатало решение Дарницкого райсуда Киева.

Он запретил упоминать имя политика Виктора Медведчука как адвоката, который проиграл дело украинского поэта в советском суде.

Пророссийский политик подал иск против произведения. Он утверждал, что некоторые цитаты из книги "нарушают его честь и достоинство".

Однако решение суда о запрете книги еще не вступило в силу, ведь Кипиани подавать апелляцию. В это время издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги.

Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала