Армения заявила, что Азербайджан 5 октября возобновил наступление в южном направлении Нагорного Карабаха. В регионе продолжаются ожесточенные бои.

Азербайджан наступает в направлении Арцахского фронта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбук.

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Противник возобновил наступательные действия. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам,

– отметила Степанян.

Заметим, армия Азербайджана также шла в наступление 3 октября. Однако Армения заявила, что остановила атаку и сбила 3 самолета противника. Степанян рассказала, что тогда армянские войска пошли в контрнаступление, остановив Азербайджан.

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