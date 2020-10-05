Минобороны Армении: Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе
Армения заявила, что Азербайджан 5 октября возобновил наступление в южном направлении Нагорного Карабаха. В регионе продолжаются ожесточенные бои.
Азербайджан наступает в направлении Арцахского фронта. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбук.
Важно Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
Противник возобновил наступательные действия. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам,
– отметила Степанян.
Заметим, армия Азербайджана также шла в наступление 3 октября. Однако Армения заявила, что остановила атаку и сбила 3 самолета противника. Степанян рассказала, что тогда армянские войска пошли в контрнаступление, остановив Азербайджан.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное
- Конфликт между странами продолжается с начала 1990 годов. Причина – район Нагорного Карабаха, который является территорией Азербайджана. Несмотря на это регион населяют, преимущественно, армяне.
- 27 июля 2020 года на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Страны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
- Во время боев есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало страны прекратить бои. Однако Турция поддержала Азербайджан.
- В Азербайджане заявили, что готовы прекратить огонь, если Армения признает, что оккупировала Нагорный Карабах и предоставит план вывода своих войск.