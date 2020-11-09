Минобороны Армении наградит пилотов сбитого российского самолета: детали
Министерство обороны Армении посмертно наградит погибших пилотов российского вертолета, сбитого Азербайджаном на территории республики. Это произойдет с согласия Минобороны России.
Как известно, в результате аварии 2 летчика погибли, а еще 1 пострадал. Информацию о наградах опубликовала на своей фейсбук-странице пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
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"Российские пилоты трагически погибли при выполнении союзнических обязательств обеспечения безопасности Республики Армения", – сообщила Степанян.
Азербайджан сбил российский вертолет: что известно
- Трагедия произошла у границы с Азербайджаном 9 ноября примерно в 18:00 – недалеко от села Эрасх.
- Российский вертолет сопровождал колонну военной базы России в Армении.
- В результате сбития погибли 2 пилота, еще один пострадал. В Минобороны России отметили, что удар нанесли из переносного зенитно-ракетного комплекса.
- В Азербайджане признали свою вину. Объяснили, что сбитие вертолета было незапланировано, это случилось случайно.
Смотрите видео падения вертолета:
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