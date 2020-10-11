Министерство обороны Азербайджана доложило, что их бойцы ликвидировали тяжелую военную технику Армении. Произошло это 10 октября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Красноречивые кадры опубликовали на сайте ведомства.

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Ранее Минобороны Азербайджана уже заявляло об уничтожении живой силы противника. Это произошло в ночь на 10 октября. Как раз после того, как представители Азербайджана и Армении договаривались в Москве о перемирии.

По информации азербайджанского ведомства, в целом удалось ликвидировать:

13 танков,

4 РСЗО БМ-21 "Град",

6 гаубиц Д-20 і Д-30,

3 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация",

2 зенитных установки M55 "Застава",

2 радиолокационных станции и средства радиоэлектронной борьбы.

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Заметим, что 9 октября в Москве состоялись переговоры. О перемирии в столице России договорились министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Однако прекращение огня длилось лишь несколько часов, после чего Ереван обвинил Азербайджан в обстрелах.