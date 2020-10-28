Министерство обороны Украины согласовывает последние штрихи контракта с предприятием "Антонов" по закупке самолетов Ан-178. А в 2021 году для нужд министерства планируют покупать также самолеты Ан-74.

Минобороны будет покупать самолеты Ан-178 и Ан-74

Долго к финансированию ВСУ относились по остаточному принципу, а это привело к такому состоянию авиационной техники, которое есть в воздушных силах. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишет 24 канал.

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По его словам, теперь правительство прилагает все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправить.

Уже сегодня Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Антонов-178,

– рассказал Уруский.

Кроме того, в 2021 году хотят закупить по контракту самолеты АН-74, также для нужд Министерства обороны.

Обеспечение плохое, но некоторые самолеты можно использовать

В то же время министр отметил, что несмотря на ситуацию с неудовлетворительным обеспечением авиационной техникой ВСУ нельзя говорить, что те самолеты, которые есть на вооружении и в боевом составе, нельзя использовать.

"Все самолеты в условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, можно использовать", – уточнил Уруский.

В частности, модель самолета Ан-26Ш, потерпевшего крушение под Чугуевом, не является новой, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует о том, что они надежны.

Обратите внимание! В результате падения самолета Ан-26 погибли 26 человек. В частности, курсанты Харьковского университета Воздушных сил, командование и экипаж. Выжить удалось лишь Вячеславу Золочевскому. Больше об авиакатастрофе под Чугуевом читайте по ссылке.



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