Минобороны согласовывает "последние штрихи" по закупке самолетов Ан-178, – Уруский
Министерство обороны Украины согласовывает последние штрихи контракта с предприятием "Антонов" по закупке самолетов Ан-178. А в 2021 году для нужд министерства планируют покупать также самолеты Ан-74.
Минобороны будет покупать самолеты Ан-178 и Ан-74
Долго к финансированию ВСУ относились по остаточному принципу, а это привело к такому состоянию авиационной техники, которое есть в воздушных силах. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишет 24 канал.
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По его словам, теперь правительство прилагает все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправить.
Уже сегодня Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Антонов-178,
– рассказал Уруский.
Кроме того, в 2021 году хотят закупить по контракту самолеты АН-74, также для нужд Министерства обороны.
Обеспечение плохое, но некоторые самолеты можно использовать
В то же время министр отметил, что несмотря на ситуацию с неудовлетворительным обеспечением авиационной техникой ВСУ нельзя говорить, что те самолеты, которые есть на вооружении и в боевом составе, нельзя использовать.
"Все самолеты в условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, можно использовать", – уточнил Уруский.
В частности, модель самолета Ан-26Ш, потерпевшего крушение под Чугуевом, не является новой, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует о том, что они надежны.
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