Кадровые службы Министерства обороны не нашли для журналиста Юрия Бутусова вакансии, соответствующей "уровню его амбиций". В ведомстве заявили, что якобы не предлагали журналисту должность министра обороны или его первого заместителя.

Что сказали в Минобороны

Для такой быстрой карьеры у кандидата на должность должны быть соответствующие профессиональные основания, которых у Бутусова пока нет. Об этом 10 декабря сообщили на фейсбук-странице Министерства обороны.

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По результатам беседы с уважаемым журналистом кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что порядок назначения на должности не предусматривает никаких исключений. Впрочем, в Минобороны надеются, что в случае принятия Бутусовым предложений в соответствии с уровнем его компетенции, способности журналиста позволят ему быстро сделать карьеру в министерстве.

Реакция Бутусова

Перед собеседованием журналист на своей странице в фейсбуке требовал встретиться непосредственно с министром обороны Андреем Тараном, а не работниками кадровой службы. Кроме того, он настаивал на присутствии СМИ, чтобы те были "гарантами серьезности намерений Тарана предоставить мне руководящую должность в Минобороны", а также вести прямую трансляцию собеседования.

Заметим, что по словам Бутусова он хочет занять пост заместителя министра. Такой статус, по словам журналиста, предоставит ему доступ к делу вагнеровцев.