Минобороны опровергло информацию об отмене новой системы питания в армии
С начала марта 2020 года все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по специальному каталогу продуктов. В Минобороны подчеркнули, что информация о сворачивании этой программы не соответствует действительности.
В ведомстве подчеркнули, что на самом деле ситуация обратная. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны в фейсбуке.
Важно Андрей Таран заразился COVID-19: как чувствует себя министр
Министерство обороны расширило возможности для ВСУ применять каталог питания личного состава. Он позволяет приготовление пищи как своими силами, так и получать услуги на аутсорс.
Как отмечается, в каждой воинской части применяется индивидуальный подход к выбору системы питания: все зависит от количества военнослужащих, специфики и задач части,
– отметили в Минобороны.
В пресс-службе также отметили, что до 106 частей, которые уже перевели на каталог, ВСУ теперь может добавлять любое количество подразделений, способных организовать приготовление пищи собственными силами.
К теме Все военные с 1 марта будут питаться по-новому: что изменилось
Что известно о питании
- Все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания – специалисты разработали специальный каталог продуктов.
- В обновленном меню есть более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных.
- Главное условие – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 гривен за один суточный комплект.
- Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.
Поделиться новостью