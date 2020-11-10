С начала марта 2020 года все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по специальному каталогу продуктов. В Минобороны подчеркнули, что информация о сворачивании этой программы не соответствует действительности.

В ведомстве подчеркнули, что на самом деле ситуация обратная. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны в фейсбуке.

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Министерство обороны расширило возможности для ВСУ применять каталог питания личного состава. Он позволяет приготовление пищи как своими силами, так и получать услуги на аутсорс.

Как отмечается, в каждой воинской части применяется индивидуальный подход к выбору системы питания: все зависит от количества военнослужащих, специфики и задач части,

– отметили в Минобороны.

В пресс-службе также отметили, что до 106 частей, которые уже перевели на каталог, ВСУ теперь может добавлять любое количество подразделений, способных организовать приготовление пищи собственными силами.

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