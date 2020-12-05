Министерство обороны Украины намерено заказать производство трех самолетов Ан-178. Изготовит их государственное предприятие "Антонов".

Это первый такой заказ за 29 лет

Это впервые за 29 лет независимости ведомство сделает такой заказ. Об этом сообщил вицепремьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

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Думаю, что до конца года будет подписан контракт с ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы еще никогда не заказывали новые самолеты,

– сказал Уруский.

В Минобороны планируют закупить Ан-74

Отметим, что в конце августа ГП "Антонов" выпустило планер первого серийного транспортного самолета Ан-178. Уникальность самолета в том, что он изготовлен полностью без российских деталей. Большинство комплектации воздушного средства – американская, еще часть – украинская.

Обратите внимание! По информации Олега Уруского, в 2021 году для нужд Минобороны планируют закупить также самолеты Ан-74.