Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров через Агентство по поддержке и поставке.

Это первая успешная закупка через Агентство без участия посредников. Об этом сообщила миссия Украины при НАТО.

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Поздравляем Минобороны с самостоятельным выходом на международные конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО для нужд ВСУ,

– говорится в сообщении.

Первой закупкой для нужд Вооруженных Сил Украины стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

Обратите внимание! Самостоятельный выход на международные рынки позволит значительно сэкономить средства на закупках и избежать большинства коррупционных рисков, которые присутствуют, когда оборонное ведомство вынуждено пользоваться услугами компаний-посредников.