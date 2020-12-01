Минобороны впервые осуществило закупку для ВСУ через Агентство НАТО
Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров через Агентство по поддержке и поставке.
Это первая успешная закупка через Агентство без участия посредников. Об этом сообщила миссия Украины при НАТО.
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Поздравляем Минобороны с самостоятельным выходом на международные конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО для нужд ВСУ,
– говорится в сообщении.
Первой закупкой для нужд Вооруженных Сил Украины стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.
Обратите внимание! Самостоятельный выход на международные рынки позволит значительно сэкономить средства на закупках и избежать большинства коррупционных рисков, которые присутствуют, когда оборонное ведомство вынуждено пользоваться услугами компаний-посредников.
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