Обещают провести ликбез: Минобороны пригласило Бутусова на собеседование
В Министерстве обороны Украины пригласили журналиста Юрия Бутусова на собеседование по трудоустройству в структуре. В ведомстве пообещали ознакомить его со списком должностей.
С Бутусовым пообщаются на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям вероятных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Собеседование должно состояться 10 декабря. Журналиста ознакомят со списком предложенных должностей.
В министерстве отметили, что среди добродетелей кандидата должны быть честность и настроенность на конструктив. Кроме того, в структуре отрицали, что не связывались с Бутусовым. По словам пресс-службы Минобороны, расследователю оставили телефон уполномоченного лица.
Бутусову пообещали ликбез
Также в ведомстве отреагировали на пост журналиста о непонимании границ и содержания функциональных обязанностей должностей. Поэтому, отметили, что проведут Бутусову сжатый "ликбез" и объяснят разницу между Минобороны и Генштабом.
Что этому предшествовало
- Ранее Минобороны публично предложило Бутусову должность в ведомстве.
- Журналист заявил, что принимает это предложение и предложил свою программу.
- К слову, Бутусов известен своими расследованиями о деятельности Минобороны и Укроборонпрома.
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