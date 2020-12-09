В Министерстве обороны Украины пригласили журналиста Юрия Бутусова на собеседование по трудоустройству в структуре. В ведомстве пообещали ознакомить его со списком должностей.

С Бутусовым пообщаются на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям вероятных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Собеседование должно состояться 10 декабря. Журналиста ознакомят со списком предложенных должностей.

В министерстве отметили, что среди добродетелей кандидата должны быть честность и настроенность на конструктив. Кроме того, в структуре отрицали, что не связывались с Бутусовым. По словам пресс-службы Минобороны, расследователю оставили телефон уполномоченного лица.

Бутусову пообещали ликбез

Также в ведомстве отреагировали на пост журналиста о непонимании границ и содержания функциональных обязанностей должностей. Поэтому, отметили, что проведут Бутусову сжатый "ликбез" и объяснят разницу между Минобороны и Генштабом.

Что этому предшествовало