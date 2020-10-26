Студенты Белорусского национального технического университета в знак солидарности с общенациональной забастовкой отказались идти на учебу. Вместо этого они устроили акции протеста.

Омоновцы сразу же начали разгон студентов. Об этом сообщает TUT.BY.

Важно В Беларуси началась массовая забастовка: не работают кафе и магазины

По информации издания, силовики начали задерживать участников студенческого марша на проспекте Независимости. А возле технического университета с самого утра дежурят милицейские автомобили. В то же время подходы к главному корпусу перекрыты лентами.

Столкновения с силовиками произошли и во время студенческого марша возле площади Якуба Коласа. Очевидцы сообщают об одном задержанном.

Студенты и преподаватели разных вузов выходят на улицы возле своих университетов и скандируют лозунг "Жыве Беларусь!". В руках они держат бело-красно-белые флаги.

Как проходят митинги студентов в Беларуси: смотрите видео

Обратите внимание! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Однако власть проигнорировала требования протестующих. Теперь оппозиция объявила в стране общенациональную забастовку.

Что сейчас происходит в Беларуси: события последних дней