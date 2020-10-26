В Минске студенты вышли на митинг: силовики прибегли к жестким разгонам
Студенты Белорусского национального технического университета в знак солидарности с общенациональной забастовкой отказались идти на учебу. Вместо этого они устроили акции протеста.
Омоновцы сразу же начали разгон студентов. Об этом сообщает TUT.BY.
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По информации издания, силовики начали задерживать участников студенческого марша на проспекте Независимости. А возле технического университета с самого утра дежурят милицейские автомобили. В то же время подходы к главному корпусу перекрыты лентами.
Столкновения с силовиками произошли и во время студенческого марша возле площади Якуба Коласа. Очевидцы сообщают об одном задержанном.
Студенты и преподаватели разных вузов выходят на улицы возле своих университетов и скандируют лозунг "Жыве Беларусь!". В руках они держат бело-красно-белые флаги.
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Что сейчас происходит в Беларуси: события последних дней
- 25 октября на акции протеста в Минске силовики использовали свето-шумовые гранаты и резиновые пули против митингующих. Известно о по меньшей мере одном раненом.
- По оценкам журналистов, в марше в поддержку "Народного ультиматума" в Минске приняли участие более 100 тысяч человек. На проспекте Независимости силовики установили заграждения и проверяли личные вещи всех прохожих.
- Многочисленные предприятия по всей Беларуси устроили 26 октября массовую забастовку. Люди взяли выходной день, отпуск за свой счет и даже ушли на бессрочные каникулы.