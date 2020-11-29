В Минске, где люди собираются на очередной воскресный протест, который на этот раз назвали Маршем соседей, силовики уже задерживают активистов. На них бросаются с дубинками, жестоко избивают, используют слезоточивый газ.

В белорусских телеграм-каналах разместили несколько видеороликов, на которых видно, как люди убегают от своих обидчиков. Об этом пишет 24 канал.

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Омоновцы начали разгон из микрорайона Лошица. На видео, отснятом там видно, как одного из протестующих жестоко избили перед задержанием.

Силовой разгон в Минске: видео

Затем сообщения о силовых разгонах начали поступать из других уголков белорусской столицы.

В Минске – массовые задержания: видео

Люди бегут от силовиков: видео

Заметим, что с самого утра колонны военной техники заполняли Минск. Кроме того, силовики стягивали спецтехнику, автозаки, водометы и тому подобное.

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