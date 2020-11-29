Бьют дубинками и используют слезоточивый газ: в Минске начался силовой разгон активистов
В Минске, где люди собираются на очередной воскресный протест, который на этот раз назвали Маршем соседей, силовики уже задерживают активистов. На них бросаются с дубинками, жестоко избивают, используют слезоточивый газ.
В белорусских телеграм-каналах разместили несколько видеороликов, на которых видно, как люди убегают от своих обидчиков. Об этом пишет 24 канал.
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Омоновцы начали разгон из микрорайона Лошица. На видео, отснятом там видно, как одного из протестующих жестоко избили перед задержанием.
Силовой разгон в Минске: видео
Затем сообщения о силовых разгонах начали поступать из других уголков белорусской столицы.
В Минске – массовые задержания: видео
Люди бегут от силовиков: видео
Заметим, что с самого утра колонны военной техники заполняли Минск. Кроме того, силовики стягивали спецтехнику, автозаки, водометы и тому подобное.
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