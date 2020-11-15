В столице Беларуси Минске уже несколько месяцев не утихают протесты. 15 ноября силовики с самого утра стягивали военную технику к центру столицы. Традиционно правоохранители прибегли к разгону протестующих.

Очевидцы засняли, как автобус силовиков протаранил митингующего. Об этом сообщает TUT.BY.

Важно Спецтехника и десятки задержанных: что происходит в Беларуси 15 ноября – фото, видео

В Беларуси 15 ноября проходит протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. По состоянию на 17:00 силовики задержали 307 протестующих в разных городах Беларуси.

Массовые задержания продолжаются в Минске. Там силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы.

На обнародованной видеозаписи видно, как синий микроавтобус силовиков врезался в мужчину. Свидетели сообщают, что кроссовки жертвы отлетели от удара, а мужчину погрузили в микроавтобус и увезли.

Автобус силовиков сбил митингующего: смотрите видео 18+

Протесты в Беларуси: главное

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления результатов президентских выборов и продолжаются уже более 3 месяцев. Уже традиционно белорусы выходят на улицы в выходные дни.

Недавно протесты возобновились с новой силой после истечения срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября.

после истечения срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября. В течение дня 8 ноября и ночи 9 ноября правозащитники насчитали более тысячи задержанных на марше народовластия.

на марше народовластия. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "Народный трибунал" и амнистию за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки.

О том, что происходит в Беларуси после объявления результатов президентских выборов – читайте по ссылке.