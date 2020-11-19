В Минске люди с инвалидностью выходят на марш: силовики их задерживают – видео
В центре Минска 19 ноября люди с инвалидностью пытаются устроить марш против действующей власти. Людям не удается это сделать, ведь им препятствуют правоохранительные органы.
Люди пытаются собраться на проспекте Независимости в районе Ботанического сада. Об этом сообщает Onliner.
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На место собрания приехал бусик с людьми, которые были в балаклавах. Работники ГИБДД перекрыли проспект от перекрестка с улицей Волгоградской в сторону центра.
Очевидцы рассказали, что одну девушку, причастную к маршу, задержали. Она якобы возмущалась тем, что площадь перекрыли.
Задержание девушки: видео
Люди переместились дальше от проспекта, на площадь Калинина.
Люди с инвалидностью на площади Калинина: видео
Ситуация в Беларуси: последние новости
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