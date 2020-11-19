В центре Минска 19 ноября люди с инвалидностью пытаются устроить марш против действующей власти. Людям не удается это сделать, ведь им препятствуют правоохранительные органы.

Люди пытаются собраться на проспекте Независимости в районе Ботанического сада. Об этом сообщает Onliner.

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На место собрания приехал бусик с людьми, которые были в балаклавах. Работники ГИБДД перекрыли проспект от перекрестка с улицей Волгоградской в сторону центра.

Очевидцы рассказали, что одну девушку, причастную к маршу, задержали. Она якобы возмущалась тем, что площадь перекрыли.

Задержание девушки: видео

Люди переместились дальше от проспекта, на площадь Калинина.

Люди с инвалидностью на площади Калинина: видео

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