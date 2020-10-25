В Минске неизвестные в масках ворвались в квартиру, чтобы задержать активистов, которые спрятались там от силовиков. Они угрожали применить газовый баллончик и избили дубинкой одного из протестующих.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TUT.BY.

Запись сделана на улице Орловской, в районе которой 25 октября проходила массовая акция протеста. В ролике видно, как несколько мужчин в масках ворвались в квартиру, где на полу сидят около десятка людей, спрятавшихся там от силовиков. Женщина, сидящая на полу в коридоре, просит их не трогать:

Пожалуйста, не надо, уйдите! Ну пожалуйста, не надо! Я – мама четверых сыновей…

Тогда один из неизвестных коммандует: "Я сказал, баб не трогать!". Другой велит ей пропустить его в комнату: "Я тебя не трону! Отошла! Я заберу его с болью или без!"

Не дождавшись, переступает через женщину и направляется к людям, сидящим в комнате. Затем с размаху бьет дубинкой парня с бело-красно-белым флагом на плечах: "Встал! Мне что газовый балончик достать или что?".

Видео обрывается на повторной угрозе применить газовый баллончик и обещаниях женщины, что они уйдут домой, лишь бы никого не избивали.

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