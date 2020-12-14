В Минске 14 декабря пенсионеры собирались устроить марш. В центре столицы перекрыли движение транспорта. Однако силовики начали задерживать пожилых людей.

Как происходил протест

Митингующие собрались на проспекте Независимости, сообщает TUT.by.

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Пенсионеры скандировали "Уходи", требуя отставки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

На площади люди подошли к елке. Там их окружили силовики. Неподалеку на "аварийке" караулили автобусы без номеров. Очевидцы утверждают, что в них сидели омоновцы.

Задержание пенсионеров

Впоследствии силовики начали задерживать пенсионеров и заводить их в микроавтобусы. Транспорт с протестующими уехал, а людей на площади осталось совсем мало.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси против действующей власти проходят более 4 месяцев. Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.