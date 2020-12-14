В Минске на марш собрались пенсионеры: силовики задержали всех еще до начала
В Минске 14 декабря пенсионеры собирались устроить марш. В центре столицы перекрыли движение транспорта. Однако силовики начали задерживать пожилых людей.
Как происходил протест
Митингующие собрались на проспекте Независимости, сообщает TUT.by.
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Пенсионеры скандировали "Уходи", требуя отставки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
На площади люди подошли к елке. Там их окружили силовики. Неподалеку на "аварийке" караулили автобусы без номеров. Очевидцы утверждают, что в них сидели омоновцы.
Задержание пенсионеров
Впоследствии силовики начали задерживать пенсионеров и заводить их в микроавтобусы. Транспорт с протестующими уехал, а людей на площади осталось совсем мало.
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