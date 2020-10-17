В Минске – марши женщин и студентов: силовики жестко задерживают молодежь – фото, видео
В Минске 17 октября традиционно проходят субботние марши женщин и студентов. Силовики уже задержали около 10 студентов и журналистов.
Женский марш в Минске
Колонна женщин двинулась к Академии Наук. Девушки несли цветы и бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает TUT.by.
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Демонстрантки скандировали "Верым, можам, пераможам". Возле проспекта Независимости за ними наблюдали силовики в микроавтобусах, однако обошлось без задержаний.
Задержание студентов и журналистов
Также известно, что на студенческом "Марше молодости" задержали около 7 – 10 человек. В белорусской милиции эту информацию подтвердили.
На видео, которое сняли очевидцы, видно, как молодежь разбегается с мест протеста. Силовики же догоняют студентов, насильно толкая их в автобусы.
Кроме этого, силовики задержали нескольких журналистов. В частности, корреспондента TUT.by, сотрудников изданий БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Вскоре медийщиков отпустили.
Что происходит в Беларуси последние новости
- Протесты в Беларуси продолжаются уже более 2 месяцев. Особенно напряженные события происходят в выходные, когда на улицы для протеста выходят много людей.
- ЕС ввел санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию на улицах и фальсификаций выборов. Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в санкционный список пока не попал. Однако в Совете ЕС подчеркнули, если ситуация в стране ухудшится, санкции наложат и на Лукашенко.
- 10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами. Политик якобы устроил разговор, чтобы услышать мнение каждого. На встрече присутствовали главные оппоненты Лукашенко Сергей Тихановский и Виктор Бабарико.
- В воскресенье, 11 октября на митингах в Беларуси задержали более 700 человек. Кроме того, в МВД заявили, что готовы использовать против митингующих боевое оружие.
- 14 октября в Минске митинговали матери. Они скандировали "Свободу нашим детям" и призывали прекратить насилие силовиков.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила ультиматум Лукашенко. Она подчеркнула: если через 13 дней власть не выполнит основные требования протестующих, на улицы выйдет вся Беларусь.
Смотрите видео задержания студентов в Минске:
Видео, как силовики задерживают молодежь:
Женский марш в Минске, фото TUT.by: