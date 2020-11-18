На фоне протестов в Минске определили территории, которые якобы подвержены влиянию "деструктивно настроенных граждан". Там режим Александра Лукашенко "будет концентрировать свои усилия".

Самопровозглашенный президент Беларуси и его команда нашли в столице места, из которых якобы "распространяется деструктив". Об этом заявил заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, сообщают в телеграм-канале "Минск. Официально".

Читайте также Лукашенко приказал "зачистить" Минск, потому что город напоминает ему кладбище

По его словам, "в каждом административном районе определили от 3 до 6 мест, требующих особого внимания".

Цуран отметил, что план мероприятий предусматривает концентрацию усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества".

За такими территориями хотят закрепить "должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за соблюдение порядка".

Обратите внимание! С начала августа 2020 года в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Силовые разгоны, аресты не останавливают людлей – они продолжают выходить на улицы. Международное сообщество призывает самопровозглашенного президента прислушаться к требованиям протестующих, однако Лукашенко не уступает. Больше о ситуации в Беларуси здесь.