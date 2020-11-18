В Минске определили зоны влияния "деструктивно настроенных граждан": что это значит
На фоне протестов в Минске определили территории, которые якобы подвержены влиянию "деструктивно настроенных граждан". Там режим Александра Лукашенко "будет концентрировать свои усилия".
Самопровозглашенный президент Беларуси и его команда нашли в столице места, из которых якобы "распространяется деструктив". Об этом заявил заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, сообщают в телеграм-канале "Минск. Официально".
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По его словам, "в каждом административном районе определили от 3 до 6 мест, требующих особого внимания".
Цуран отметил, что план мероприятий предусматривает концентрацию усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества".
За такими территориями хотят закрепить "должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за соблюдение порядка".
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