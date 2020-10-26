Во время протестов в Минске 26 октября неизвестные обстреливали протестующих с пейнтбольного оружия. Люди получили ранения.

Как происходил обстрел

Людей обстреливали в прицел. Об этом сообщили в телеграм-канале Нехта live. Целились даже в женщин, детей и пожилых людей.

Кстати Массовые забастовки и жестокие задержания: что происходит в Беларуси 26 октября – фото, видео

Стрелки были в масках, ездили на машинах с тонированными стеклами. Таким образом неизвестные хотели помешать людям образовывать цепи солидарности.

В результате одежда демонстрантов была запятнана. Кроме того, в сети обнародовали ужасные фото с ранениями, которые остались после обстрелов.

Что происходит в Беларуси: последние новости

В Беларуси 25 октября возобновился масштабный протест.

Все потому, что истек срок ультиматума, который оппозиция поставила действующей власти.

Силовики устроили жесткий разгон протестующих. Они применяли против демонстрантов светошумовые гранаты и резиновые пули.

26 октября в Беларуси началась всенародная забастовка. Часть предприятий прекратили свою работу.

Ранения протестующих после обстрела / Фото 18+ Нехта: