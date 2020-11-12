"Трибунал": в Минске вспыхнули протесты после смерти мучжины, которого избили силовики – видео
После смерти белоруса Романа Бондаренко, которого избили силовики, 12 ноября на улицы Минска вышли протестующие. Они почтили память погибшего.
Люди вышли на площадь Перемен, включили фонарики и скандируют "Трибунал" и "Не забудем, не простим". Об этом сообщили в телеграмм-канале "Белсат".
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Очевидцы сообщили, что микроавтобусы с силовиками уже направляются к протестующим.
Белорусы зажгли свечи, развесили фото погибшего и бело-красно-белые флаги. Также люди почтили смерть Бондаренко минутой молчания. Кроме этого, множество белорусов зажгли свечи памяти у себя дома.
Смерть Романа Бондаренко: что известно
- Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Накануне его жестоко избили силовики.
- Неизвестные срезали красно-белые ленты во дворе дома. Бондаренко что-то им сказал, потом возникла драка.
- Впоследствии силовики забрали Бондаренко и увезли в отделение милиции.
- Врачи диагностировали у Бондаренко тяжелые травмы, шансов выжить почти не давали.
- В МВД Беларуси же заявили, что Бондаренко умер не от рук силовиков, а в результате драки.
Протесты и почтение памяти Бондаренко / Фото TUT.by и "Наша Нива":
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